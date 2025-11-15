Match de basket OLB Saison 2025-2026 Orléans
Match de basket OLB Saison 2025-2026
1 Rue du Président Robert Schuman Orléans Loiret
Tarif : – –
Début : 2025-11-15
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-18 2025-12-06 2025-12-19 2025-12-27 2026-01-10 2026-01-24 2026-02-07 2026-02-17 2026-03-28 2026-04-03 2026-04-17 2026-04-26 2026-05-05 2026-05-09
Venez encourager l’OLB, le club de basket professionnel d’Orléans, lors de ses matchs. Une sortie sportive et conviviale pour tous !
1 Rue du Président Robert Schuman Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire contact@orleansloiretbasket.fr
English :
Come and cheer on the OLB, Orléans?s professional basketball club, at its games. It’s a fun, sporting outing for all!
German :
Feuern Sie den OLB, den professionellen Basketballverein von Orléans, bei seinen Spielen an. Ein sportlicher und geselliger Ausflug für alle!
Italiano :
Venite a fare il tifo per l’OLB, il club di basket professionistico di Orléans, durante le sue partite. È una giornata fantastica per tutti!
Espanol :
Venga a animar al OLB, el club profesional de baloncesto de Orleans, en sus partidos. ¡Es un gran día para todos!
