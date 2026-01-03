Match de basket OLB Saison 2025-2026

1 Rue du Président Robert Schuman Orléans Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-24 2026-02-07 2026-02-17 2026-03-28 2026-04-03 2026-04-17 2026-04-26 2026-05-05 2026-05-09

Venez encourager l’OLB, le club de basket professionnel d’Orléans, lors de ses matchs. Une sortie sportive et conviviale pour tous !

.

1 Rue du Président Robert Schuman Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire contact@orleansloiretbasket.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and cheer on the OLB, Orléans?s professional basketball club, at its games. It’s a fun, sporting outing for all!

L’événement Match de basket OLB Saison 2025-2026 Orléans a été mis à jour le 2025-10-29 par OT ORLEANS