Match de basket Union Tarbes Lourdes Pyrénées Étoile Angers Basket LOURDES Lourdes
Match de basket Union Tarbes Lourdes Pyrénées Étoile Angers Basket LOURDES Lourdes vendredi 30 janvier 2026.
Match de basket Union Tarbes Lourdes Pyrénées Étoile Angers Basket
LOURDES 27 Chemin de Lannedarré Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Le vendredi 30 janvier 2026, l’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket reçoit l’équipe de l’Étoile d’Angers Basket pour un match de championnat de France.
Le match se déroulera au Palais des Sports de Lourdes.
Journée 22
Nationale Masculine 1 Basketball
Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.
.
LOURDES 27 Chemin de Lannedarré Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 81 47 secretariat.utlpb65@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Friday, January 30, 2026, Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket plays host to Étoile d’Angers Basket in a French championship match.
The match will take place at the Palais des Sports in Lourdes.
Matchday 22
Nationale Masculine 1 ? Basketball
For further information, please contact us.
L’événement Match de basket Union Tarbes Lourdes Pyrénées Étoile Angers Basket Lourdes a été mis à jour le 2026-01-08 par OT de Lourdes|CDT65