Match de basket Union Tarbes Lourdes Pyrénées Étoile Angers Basket LOURDES Lourdes

Le vendredi 30 janvier 2026, l’Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket reçoit l’équipe de l’Étoile d’Angers Basket pour un match de championnat de France.

Le match se déroulera au Palais des Sports de Lourdes.

Journée 22

Nationale Masculine 1 Basketball

LOURDES 27 Chemin de Lannedarré Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 81 47 secretariat.utlpb65@gmail.com

English :

On Friday, January 30, 2026, Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket plays host to Étoile d’Angers Basket in a French championship match.

The match will take place at the Palais des Sports in Lourdes.

Matchday 22

Nationale Masculine 1 ? Basketball

For further information, please contact us.

