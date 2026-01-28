Match de championnat de hockey sur glace HCMP Chambéry Patinoire du Forum Courchevel
Match de championnat de hockey sur glace HCMP Chambéry Patinoire du Forum Courchevel samedi 21 février 2026.
Patinoire du Forum Courchevel
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-21 22:30:00
2026-02-21
Les Bouquetins du HCMP reçoivent les Eléphants de Chambéry
.
Patinoire du Forum Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@hcmp-hockey.fr
English : Ice hockey game HCMP against Chambéry
The Bouquetins from HCMP hosts the Elephants from Chambéry
