Match de championnat de hockey sur glace HCMP Chambéry Patinoire du Forum Courchevel

Match de championnat de hockey sur glace HCMP Chambéry Patinoire du Forum Courchevel samedi 21 février 2026.

Match de championnat de hockey sur glace HCMP Chambéry

Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel Savoie

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-21 22:30:00

Date(s) :
2026-02-21

Les Bouquetins du HCMP reçoivent les Eléphants de Chambéry
  .

Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   contact@hcmp-hockey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ice hockey game HCMP against Chambéry

The Bouquetins from HCMP hosts the Elephants from Chambéry

L’événement Match de championnat de hockey sur glace HCMP Chambéry Courchevel a été mis à jour le 2026-01-28 par Courchevel Tourisme