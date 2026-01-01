Match de championnat de hockey sur glace HCMP Mont-Blanc Patinoire du Forum Courchevel
Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel Savoie
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-01-31 19:30:00
fin : 2026-01-31 22:30:00
Date(s) :
2026-01-31
Les Bouquetins du HCMP reçoivent les Yétis du Mont-Blanc
Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@hcmp-hockey.fr
English : Ice hockey game HCMP against Mont-Blanc
Les Bouquetins from HCMP hosts the Yetis from Mont-Blanc
