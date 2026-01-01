Match de championnat de hockey sur glace HCMP TOURS Patinoire du Forum Courchevel
Match de championnat de hockey sur glace HCMP TOURS Patinoire du Forum Courchevel mardi 20 janvier 2026.
Match de championnat de hockey sur glace HCMP TOURS
Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel Savoie
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2026-01-20 19:30:00
2026-01-20
Les Bouquetins du HCMP reçoivent les Remparts de Tours
.
Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@hcmp-hockey.fr
English : Ice hockey game HCMP vs Tours
Les Bouquetins from HCMP hosts the Remparts from Tours
