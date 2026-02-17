Match de football FC Metz Stade Brestois Stade Saint-Symphorien Longeville-lès-Metz

Match de football FC Metz Stade Brestois

Stade Saint-Symphorien Rue du Stade Longeville-lès-Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 17:15:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

24 ème journée de Ligue 1.Tout public

.

Stade Saint-Symphorien Rue du Stade Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

24th day of Ligue 1.

L’événement Match de football FC Metz Stade Brestois Longeville-lès-Metz a été mis à jour le 2026-02-17 par AGENCE INSPIRE METZ