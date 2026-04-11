Match de football R2: Pornic Foot/ Chemille Melay Olympique rue Jules Ferry Pornic
Match de football R2: Pornic Foot/ Chemille Melay Olympique rue Jules Ferry Pornic dimanche 19 avril 2026.
Pornic
Match de football R2: Pornic Foot/ Chemille Melay Olympique
rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 15:00:00
Date(s) :
2026-04-19
19ème journée de compétition pour nos seniors évoluant en R2.
Les joueurs de Pornic Foot affrontent, à domicile, le club Chemille Melay Olympique.
Le club invite tous les supporters et amateurs de football à venir nombreux pour encourager les joueurs.
Pour marquer l’unité, le mot d’ordre est simple tous en bleu dans les tribunes !
Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .
rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire secretariatpornicfoot@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
the 19th day of competition for our R2 senior squad.
Pornic Foot’s players take on Chemille Melay Olympique at home.
L’événement Match de football R2: Pornic Foot/ Chemille Melay Olympique Pornic a été mis à jour le 2026-04-08 par I_OT Pornic
À voir aussi à Pornic (Loire-Atlantique)
- Atelier recycler ses déchets verts au jardin Pornic 11 avril 2026
- Exposition 90 ans d’aventure théâtrale Maison du Chapitre Pornic 11 avril 2026
- Atelier cosmétique: shampoing solide et masque cheveux Boutique Sine Pornic 11 avril 2026
- Visite guidée: Pornic, cité balnéaire Place de la Gare Pornic 11 avril 2026
- Magie Hasard ou coïncidence ? Théâtre Le Poche Pornic 12 avril 2026