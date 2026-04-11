Match de football R2: Pornic Foot/ Chemille Melay Olympique rue Jules Ferry Pornic

Pornic

Match de football R2: Pornic Foot/ Chemille Melay Olympique

rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 15:00:00

Date(s) :

2026-04-19

19ème journée de compétition pour nos seniors évoluant en R2.

Les joueurs de Pornic Foot affrontent, à domicile, le club Chemille Melay Olympique.

Le club invite tous les supporters et amateurs de football à venir nombreux pour encourager les joueurs.

Pour marquer l’unité, le mot d’ordre est simple tous en bleu dans les tribunes !

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rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire secretariatpornicfoot@gmail.com

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English :

the 19th day of competition for our R2 senior squad.

Pornic Foot’s players take on Chemille Melay Olympique at home.

L’événement Match de football R2: Pornic Foot/ Chemille Melay Olympique Pornic a été mis à jour le 2026-04-08 par I_OT Pornic