Match de football R2: Pornic Foot/Fontenay Vendée 2 rue Jules Ferry Pornic

Match de football R2: Pornic Foot/Fontenay Vendée 2

rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09 15:00:00

Date(s) :

2025-11-09

6ème journée de compétition pour nos seniors évoluant en R2.

Les joueurs de Pornic Foot affrontent, à domicile, le club de Fontenay Vendée 2.

Le club invite tous les supporters et amateurs de football à venir nombreux pour encourager les joueurs.

Pour marquer l’unité, le mot d’ordre est simple tous en bleu dans les tribunes !

English :

6th day of competition for our R2 senior squad.

Pornic Foot’s players take on Fontenay Vendée 2 at home.

German :

6. Spieltag für unsere Senioren, die in der R2 spielen.

Die Spieler von Pornic Foot treffen zu Hause auf den Verein Fontenay Vendée 2.

Italiano :

sesta giornata di gare per la nostra squadra senior R2.

I giocatori del Pornic Foot affrontano il Fontenay Vendée 2 in casa.

Espanol :

6ª jornada de competición para nuestro equipo senior R2.

Los jugadores de Pornic Foot se enfrentan en casa a Fontenay Vendée 2.

