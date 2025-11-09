Match de football R2: Pornic Foot/Fontenay Vendée 2 rue Jules Ferry Pornic
Match de football R2: Pornic Foot/Fontenay Vendée 2 rue Jules Ferry Pornic dimanche 9 novembre 2025.
Match de football R2: Pornic Foot/Fontenay Vendée 2
rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique
Début : 2025-11-09 15:00:00
6ème journée de compétition pour nos seniors évoluant en R2.
Les joueurs de Pornic Foot affrontent, à domicile, le club de Fontenay Vendée 2.
Le club invite tous les supporters et amateurs de football à venir nombreux pour encourager les joueurs.
Pour marquer l’unité, le mot d’ordre est simple tous en bleu dans les tribunes !
rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire secretariatpornicfoot@gmail.com
English :
6th day of competition for our R2 senior squad.
Pornic Foot’s players take on Fontenay Vendée 2 at home.
German :
6. Spieltag für unsere Senioren, die in der R2 spielen.
Die Spieler von Pornic Foot treffen zu Hause auf den Verein Fontenay Vendée 2.
Italiano :
sesta giornata di gare per la nostra squadra senior R2.
I giocatori del Pornic Foot affrontano il Fontenay Vendée 2 in casa.
Espanol :
6ª jornada de competición para nuestro equipo senior R2.
Los jugadores de Pornic Foot se enfrentan en casa a Fontenay Vendée 2.
L’événement Match de football R2: Pornic Foot/Fontenay Vendée 2 Pornic a été mis à jour le 2025-10-31 par I_OT Pornic