Match de football R2: Pornic Foot/Les Essarts FC rue Jules Ferry Pornic

rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique
Début : 2026-03-08 15:00:00
2026-03-08
15ème journée de compétition pour nos seniors évoluant en R2.
Les joueurs de Pornic Foot affrontent, à domicile, le club les Essarts FC.
Le club invite tous les supporters et amateurs de football à venir nombreux pour encourager les joueurs.
Pour marquer l’unité, le mot d’ordre est simple tous en bleu dans les tribunes !
rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire secretariatpornicfoot@gmail.com
English :
the 15th day of competition for our R2 senior squad.
Pornic Foot’s players take on Les Essarts FC at home.
