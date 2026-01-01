Match de football R2: Pornic Foot/Montaigu Vendée Foot rue Jules Ferry Pornic

Match de football R2: Pornic Foot/Montaigu Vendée Foot

rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25 15:00:00

Date(s) :

2026-01-25

11ème journée de compétition pour nos seniors évoluant en R2.

Les joueurs de Pornic Foot affrontent, à domicile, le club de Montaigu Vendée Foot.

Le club invite tous les supporters et amateurs de football à venir nombreux pour encourager les joueurs.

Pour marquer l’unité, le mot d’ordre est simple tous en bleu dans les tribunes !

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .

rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire secretariatpornicfoot@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

11th day of competition for our R2 senior squad.

Pornic Foot’s players take on Montaigu Vendée Foot at home.

L’événement Match de football R2: Pornic Foot/Montaigu Vendée Foot Pornic a été mis à jour le 2026-01-13 par I_OT Pornic