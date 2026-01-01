Match de football R2: Pornic Foot/Montaigu Vendée Foot rue Jules Ferry Pornic
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25 15:00:00
2026-01-25
11ème journée de compétition pour nos seniors évoluant en R2.
Les joueurs de Pornic Foot affrontent, à domicile, le club de Montaigu Vendée Foot.
Le club invite tous les supporters et amateurs de football à venir nombreux pour encourager les joueurs.
Pour marquer l’unité, le mot d’ordre est simple tous en bleu dans les tribunes !
rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
11th day of competition for our R2 senior squad.
Pornic Foot’s players take on Montaigu Vendée Foot at home.
