Match de football R2: Pornic Foot/St André St Macaire rue Jules Ferry Pornic

Match de football R2: Pornic Foot/St André St Macaire

Complexe sportif du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30 15:00:00

Date(s) :

2025-11-30

8ème journée de compétition pour nos seniors évoluant en R2.

Les joueurs de Pornic Foot affrontent, à domicile, le club de St André St Macaire

Le club invite tous les supporters et amateurs de football à venir nombreux pour encourager les joueurs.

Pour marquer l’unité, le mot d’ordre est simple tous en bleu dans les tribunes !

rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique

English :

8th day of competition for our senior players in R2.

Pornic Foot’s players take on St André St Macaire at home

German :

8. Spieltag für unsere Senioren, die in der R2 spielen.

Die Spieler von Pornic Foot treffen zu Hause auf den Verein St. André St. Macaire

Italiano :

ottava giornata di gare per i nostri giocatori senior in R2.

I giocatori del Pornic Foot affrontano in casa il St André St Macaire

Espanol :

octava jornada de competición para nuestros jugadores senior en R2.

Los jugadores de Pornic Foot se enfrentan en casa a St André St Macaire

