Match de football R2: Pornic Foot/St André St Macaire rue Jules Ferry Pornic dimanche 30 novembre 2025.
Match de football R2: Pornic Foot/St André St Macaire
rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30 15:00:00
2025-11-30
8ème journée de compétition pour nos seniors évoluant en R2.
Les joueurs de Pornic Foot affrontent, à domicile, le club de St André St Macaire
Le club invite tous les supporters et amateurs de football à venir nombreux pour encourager les joueurs.
Pour marquer l’unité, le mot d’ordre est simple tous en bleu dans les tribunes !
rue Jules Ferry Complexe sportif du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire secretariatpornicfoot@gmail.com
English :
8th day of competition for our senior players in R2.
Pornic Foot’s players take on St André St Macaire at home
German :
8. Spieltag für unsere Senioren, die in der R2 spielen.
Die Spieler von Pornic Foot treffen zu Hause auf den Verein St. André St. Macaire
Italiano :
ottava giornata di gare per i nostri giocatori senior in R2.
I giocatori del Pornic Foot affrontano in casa il St André St Macaire
Espanol :
octava jornada de competición para nuestros jugadores senior en R2.
Los jugadores de Pornic Foot se enfrentan en casa a St André St Macaire
