Match de gala à Mirecourt Match prépa SLUC Nancy Basket contre JDA Dijon Salle Claude Hacquard Mirecourt lundi 1 septembre 2025.
Salle Claude Hacquard 62 Rue Bonn-Beuel Mirecourt Vosges
Début : Lundi Lundi 2025-09-01 18:00:00
fin : 2025-09-01
2025-09-01
Match de gala à Mirecourt Match prépa SLUC Nancy Basket contre JDA Dijon
Salle Claude Hacquard.
Dédicaces et photos en fin de MatchTout public
Salle Claude Hacquard 62 Rue Bonn-Beuel Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 81 02 62 30 secretariatebm@free.fr
English :
Gala match in Mirecourt SLUC Nancy Basket versus JDA Dijon
Salle Claude Hacquard.
Signings and photos at the end of the Match
German :
Galaspiel in Mirecourt Pre-Pre-Play-Spiel SLUC Nancy Basket gegen JDA Dijon
Saal Claude Hacquard.
Autogramme und Fotos am Ende des Spiels
Italiano :
Partita di gala a Mirecourt SLUC Nancy Basket pre-prep contro JDA Dijon
Salle Claude Hacquard.
Firme e foto al termine della partita
Espanol :
Partido de gala en Mirecourt Partido de preparación del SLUC Nancy Basket contra el JDA Dijon
Salle Claude Hacquard.
Firmas y fotos al final del partido
