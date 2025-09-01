Match de gala à Mirecourt Match prépa SLUC Nancy Basket contre JDA Dijon Salle Claude Hacquard Mirecourt

Match de gala à Mirecourt Match prépa SLUC Nancy Basket contre JDA Dijon

Salle Claude Hacquard 62 Rue Bonn-Beuel Mirecourt Vosges

Salle Claude Hacquard.

Dédicaces et photos en fin de MatchTout public

Salle Claude Hacquard 62 Rue Bonn-Beuel Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 81 02 62 30 secretariatebm@free.fr

English :

Gala match in Mirecourt SLUC Nancy Basket versus JDA Dijon

Salle Claude Hacquard.

Signings and photos at the end of the Match

German :

Galaspiel in Mirecourt Pre-Pre-Play-Spiel SLUC Nancy Basket gegen JDA Dijon

Saal Claude Hacquard.

Autogramme und Fotos am Ende des Spiels

Italiano :

Partita di gala a Mirecourt SLUC Nancy Basket pre-prep contro JDA Dijon

Salle Claude Hacquard.

Firme e foto al termine della partita

Espanol :

Partido de gala en Mirecourt Partido de preparación del SLUC Nancy Basket contra el JDA Dijon

Salle Claude Hacquard.

Firmas y fotos al final del partido

