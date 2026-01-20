Match de gala Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc
Match de gala Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc mardi 10 février 2026.
Match de gala
Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – – 8 EUR
Début : 2026-02-10 19:00:00
fin : 2026-02-10 22:30:00
2026-02-10
Match de gala Les Boutchs de Chamonix VS les Aigles de St Gervais.
Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 97 30 98 boutique@chamonixhockeyclub.com
English :
Gala match Les Boutchs de Chamonix VS les Aigles de St Gervais.
