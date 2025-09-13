Match de gala de football – Ex-canaris du FC Nantes VS Artistes Sportifs de Coeur Stade Hauray Couëron

Match de gala de football – Ex-canaris du FC Nantes VS Artistes Sportifs de Coeur Stade Hauray Couëron samedi 13 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-13 14:00 –

Gratuit : non Match 5 € / 2 € moins de 12 ans Match de gala de football : 5 € / 2 € moins de 12 ansAu profit des Associations Un pas de Plus et Stop aux Cancers de nos EnfantsPas de réservation nécessaire pour le match. Tout public

Match de gala de football opposant des personnalités du monde du sport et du spectacle aux ex-joueurs du FC Nantes, chers au public de la région nantaise. Samedi 13 septembre 2025 :au Stade Hauray, à Couëronà 14h00 – Match de « Lever de rideau » à 15h30 – Match de Gala de Football :Association Ex-Canaris du FC NantesVSAssociation Artistes Sportifs de Cœur + à 20h30 à la salle de la Carrière : Spectacle de « Stand-up » proposé par l’Association Artistes Sportifs de Cœur – Infos sur https://metropole.nantes.fr/que-faire-nantes/agenda/la-moricette-stand-up-soiree-caritative-musique-and-humour

Stade Hauray Couëron 44220

02 40 38 00 57 https://www.artistessportifsdecoeur.fr/actualites