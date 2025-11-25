Match de Gala Handball féminin Gymnase Axone Montbéliard
Match de Gala Handball féminin Gymnase Axone Montbéliard mardi 25 novembre 2025.
Gymnase Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs
Début : 2025-11-25 20:00:00
Match de gala de l’équipe du handball féminin de ASCAP PMHB Nationale 2 face à l’Equipe de France militaire qui aura lieu
le mardi 25 novembre à 20h00 au gymnase de l’AXONE . .
