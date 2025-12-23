Match de Gala N2F vs Equipe de France Gendarmerie, Montbéliard
Gymnase Axone Montbéliard Doubs
Début : 2026-01-27 20:00:00
Match de Gala de l’équipe de N2 Féminine de l’ASCAP vs l’Equipe de France de Gendarmerie.
A partir de 20h00 à l’Axone le mardi 27 janvier 2026.
Places limitées 5€ l’entrée à acheter uniquement sur place le jour du match.
Buvette sur place. .
Gymnase Axone Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
