Match de Gala N2F vs Equipe de France Gendarmerie

Gymnase Axone Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Match de Gala de l’équipe de N2 Féminine de l’ASCAP vs l’Equipe de France de Gendarmerie.

A partir de 20h00 à l’Axone le mardi 27 janvier 2026.

Places limitées 5€ l’entrée à acheter uniquement sur place le jour du match.

Buvette sur place. .

Gymnase Axone Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Match de Gala N2F vs Equipe de France Gendarmerie

L’événement Match de Gala N2F vs Equipe de France Gendarmerie Montbéliard a été mis à jour le 2025-12-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD