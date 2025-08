Match de Gala Saint-Affrique

Un match exceptionnel, des joueurs d’exception le handball entre dans la légende !

Un match de gala entre les équipes de Frontignan et de Rodez aura lieu au gymnase.

L’entrée est gratuite et il est possible de réserver son repas grâce au lien suivant https://forms.gle/C5uvXzTB2h4Ko7Qz5 .

Rue des 12 étoiles Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 50 01 sportstaffrique@wanadoo.fr

English :

An exceptional match, exceptional players: handball goes down in history!

German :

Ein außergewöhnliches Spiel, außergewöhnliche Spieler: Handball wird zur Legende!

Italiano :

Una partita eccezionale, giocatori eccezionali: la pallamano entra nella storia!

Espanol :

Un partido excepcional, unos jugadores excepcionales: ¡el balonmano pasa a la historia!

