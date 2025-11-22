Match de hand Sénior masculin HSBY et démonstration de pole dance TÉLÉTHON impasse du Complexe Sportif Yssingeaux

Match de hand Sénior masculin HSBY et démonstration de pole dance TÉLÉTHON

impasse du Complexe Sportif Complexe Omnisports de Choumouroux (COC) Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Match de hand Sénior masculin, HSBY et démonstration de pole dance à la mi-temps du match. 1€ sera reversé par but marqué sur les différents matchs + buvette au profit du Téléthon.

English :

Senior men’s handball match, HSBY and pole dance demonstration at half-time. 1? will be donated for each goal scored in the various matches + refreshments to benefit the Telethon.

German :

Handballspiel der männlichen Senioren, HSBY und Poledance-Vorführung in der Halbzeitpause. 1? wird pro erzieltem Tor in den verschiedenen Spielen gespendet + Getränkestand zugunsten des Telethon.

Italiano :

Partita di pallamano maschile senior, HSBY e dimostrazione di pole dance nell’intervallo. Per ogni gol segnato nelle varie partite sarà donato 1 euro + bar per il rinfresco a favore di Telethon.

Espanol :

Partido de balonmano senior masculino, HSBY y demostración de pole dance en el descanso. Se donará 1? por cada gol marcado en los distintos partidos + barra de refrescos a beneficio del Teletón.

