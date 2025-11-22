Match de hand Sénior masculin HSBY et démonstration de pole dance TÉLÉTHON impasse du Complexe Sportif Yssingeaux
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Match de hand Sénior masculin, HSBY et démonstration de pole dance à la mi-temps du match. 1€ sera reversé par but marqué sur les différents matchs + buvette au profit du Téléthon.
English :
Senior men’s handball match, HSBY and pole dance demonstration at half-time. 1? will be donated for each goal scored in the various matches + refreshments to benefit the Telethon.
German :
Handballspiel der männlichen Senioren, HSBY und Poledance-Vorführung in der Halbzeitpause. 1? wird pro erzieltem Tor in den verschiedenen Spielen gespendet + Getränkestand zugunsten des Telethon.
Italiano :
Partita di pallamano maschile senior, HSBY e dimostrazione di pole dance nell’intervallo. Per ogni gol segnato nelle varie partite sarà donato 1 euro + bar per il rinfresco a favore di Telethon.
Espanol :
Partido de balonmano senior masculino, HSBY y demostración de pole dance en el descanso. Se donará 1? por cada gol marcado en los distintos partidos + barra de refrescos a beneficio del Teletón.
