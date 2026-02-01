Match de Handball à Poueyferré LOURDES Lourdes
Deux matchs à domicile ce samedi 7 février au gymnase de Poueyferré , les joueurs du HBCL auront besoin de votre soutien !
14h00 -11 garçons
16h00 -11 filles
Entrée gratuite !
On compte sur vous pour faire du bruit !
Renseignements à handballclublourdais@gmail.com
LOURDES Complexe Multisports Poueyferré Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 15 76 81 64 handballclublourdais@gmail.com
English :
Two home matches this Saturday, February 7, at the Poueyferré gymnasium, the HBCL players will need your support!
2:00 pm: -11 boys
4pm: -11 girls
Free admission!
We’re counting on you to make some noise!
Information: handballclublourdais@gmail.com
