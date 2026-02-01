Match de Handball à Poueyferré LOURDES Lourdes

Match de Handball à Poueyferré

Complexe Multisports Poueyferré Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Deux matchs à domicile ce samedi 7 février au gymnase de Poueyferré , les joueurs du HBCL auront besoin de votre soutien !

14h00 -11 garçons

16h00 -11 filles

Entrée gratuite !

On compte sur vous pour faire du bruit !

Renseignements à handballclublourdais@gmail.com

LOURDES Complexe Multisports Poueyferré Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 15 76 81 64 handballclublourdais@gmail.com

English :

Two home matches this Saturday, February 7, at the Poueyferré gymnasium, the HBCL players will need your support!

2:00 pm: -11 boys

4pm: -11 girls

Free admission!

We’re counting on you to make some noise!

Information: handballclublourdais@gmail.com

