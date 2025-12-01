Match de handball Caen Cherbourg | Vikings de Caen Palais des Sports Caen la mer Caen
Match de handball Caen Cherbourg | Vikings de Caen Palais des Sports Caen la mer Caen vendredi 19 décembre 2025.
Match de handball Caen Cherbourg | Vikings de Caen
Palais des Sports Caen la mer 2 rue Michelle Guillais Caen Calvados
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19 22:30:00
2025-12-19
Les Vikings de Caen affrontent le JS Cherbourg Manche HB dans le cadre du championnat ProLigue.
Palais des Sports Caen la mer 2 rue Michelle Guillais Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 28 56 53
English : Match de handball Caen Cherbourg | Vikings de Caen
The Caen Vikings take on JS Cherbourg Manche HB in the ProLigue championship.
German : Match de handball Caen Cherbourg | Vikings de Caen
Die Vikings de Caen treffen im Rahmen der ProLiga-Meisterschaft auf JS Cherbourg Manche HB.
Italiano :
I Caen Vikings affrontano il JS Cherbourg Manche HB nel campionato di ProLigue.
Espanol :
Los Vikingos de Caen se enfrentan al JS Cherbourg Manche HB en el campeonato de la ProLigue.
