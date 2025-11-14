Match de handball Caen Frontignan Thau | Vikings de Caen Palais des Sports Caen la mer Caen

Match de handball Caen Frontignan Thau | Vikings de Caen Palais des Sports Caen la mer Caen vendredi 14 novembre 2025.

Match de handball Caen Frontignan Thau | Vikings de Caen

Palais des Sports Caen la mer 2 rue Michelle Guillais Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Les Vikings de Caen affrontent Frontignan Thau Handball dans le cadre du championnat ProLigue.

Les Vikings de Caen affrontent Frontignan Thau Handball dans le cadre du championnat ProLigue. .

Palais des Sports Caen la mer 2 rue Michelle Guillais Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 28 56 53

English : Match de handball Caen Frontignan Thau | Vikings de Caen

Caen Vikings take on Frontignan Thau Handball in the ProLigue championship.

German :

Die Caen Vikings treffen im Rahmen der ProLiga-Meisterschaft auf Frontignan Thau Handball.

Italiano :

I Caen Vikings affrontano la Pallamano Frontignan Thau nel campionato di ProLigue.

Espanol :

El Caen Vikings se enfrenta al Frontignan Thau Handball en el campeonato ProLigue.

L’événement Match de handball Caen Frontignan Thau | Vikings de Caen Caen a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Caen la Mer