Match de handball Caen Valence | Vikings de Caen Palais des Sports Caen la mer Caen

Match de handball Caen Valence | Vikings de Caen
Palais des Sports Caen la mer 2 rue Michelle Guillais Caen Calvados
Début : 2025-10-09 20:30:00
fin : 2025-10-09 22:30:00
2025-10-09
Les Vikings de Caen affrontent Valence Handball dans le cadre du championnat ProLigue.
English : Match de handball Caen Valence | Vikings de Caen
Caen Vikings take on Valence Handball in the ProLigue championship.
German :
Die Caen Vikings treffen im Rahmen der ProLiga-Meisterschaft auf Valence Handball.
Italiano :
I Caen Vikings affrontano la Pallamano Valence nel campionato di ProLigue.
Espanol :
El Caen Vikings se enfrenta al Valence Handball en el campeonato ProLigue.
