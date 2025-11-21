Match de handball Les Septors Saison 2025-2026

14 Rue Eugène Vignat Orléans Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-12 2025-12-19 2026-02-13 2026-02-27 2026-03-06 2026-04-03 2026-04-14 2026-04-24 2026-05-07

Les Septors vous donnent rendez-vous pour leurs matchs de handball. Club professionnel, champion de France de ProD2 (2015-2016) et de Proligue (2020-2021), ils vous offrent des rencontres intenses et passionnantes à suivre.

.

14 Rue Eugène Vignat Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 73 27 10 administration@septors.fr

English :

Les Septors invite you to their handball matches. As a professional club, French champions of ProD2 (2015-2016) and Proligue (2020-2021), they offer you intense and exciting matches to follow.

German :

Die Septors laden Sie zu ihren Handballspielen ein. Als Profiklub und französischer Meister der ProD2 (2015-2016) und der Proligue (2020-2021) bieten sie Ihnen intensive und spannende Spiele zum Mitfiebern.

Italiano :

Les Septors vi invitano alle loro partite di pallamano. In qualità di club professionistico, campione della ProD2 (2015-2016) e della Proligue (2020-2021), vi offrono partite intense ed emozionanti da seguire.

Espanol :

Les Septors te invitan a sus partidos de balonmano. Como club profesional, campeón de la ProD2 francesa (2015-2016) y de la Proligue (2020-2021), te ofrecen unos partidos intensos y emocionantes para seguir.

L’événement Match de handball Les Septors Saison 2025-2026 Orléans a été mis à jour le 2025-10-29 par OT ORLEANS