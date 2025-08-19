Match de handball Limoges / Cesson Limoges
Match de handball Limoges / Cesson Limoges samedi 4 avril 2026.
Match de handball Limoges / Cesson
Palais des Sports de Beaublanc Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Venez assister au match de handball de la compétition sportive Liquimoly StarLigue entre le LH (Limoges) et le CRMH (Cesson). .
Palais des Sports de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Match de handball Limoges / Cesson
German : Match de handball Limoges / Cesson
Italiano :
Espanol : Match de handball Limoges / Cesson
L’événement Match de handball Limoges / Cesson Limoges a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Limoges Métropole