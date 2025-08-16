Match de handball Limoges/Paris Palais des Sports de Beaublanc Limoges Limoges
Match de handball Limoges/Paris Palais des Sports de Beaublanc Limoges Limoges vendredi 17 avril 2026.
Match de handball Limoges/Paris Palais des Sports de Beaublanc Limoges
Palais des Sports de Beaublanc Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Venez assister au match de handball de la compétition sportive Liquimoly StarLigue entre le LH (Limoges) et le PSG (Paris). .
Palais des Sports de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Match de handball Limoges/Paris Palais des Sports de Beaublanc Limoges
German : Match de handball Limoges/Paris Palais des Sports de Beaublanc Limoges
Italiano :
Espanol : Match de handball Limoges/Paris Palais des Sports de Beaublanc Limoges
L’événement Match de handball Limoges/Paris Palais des Sports de Beaublanc Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-16 par OT Limoges Métropole