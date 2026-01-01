Match de handball Moins de 11 ans mixtes A: Valréas/Orange Complexe du Vignarès Valréas

Match de handball Moins de 11 ans mixtes A: Valréas/Orange

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Championnat Pré-excellence: les Moins de 11 ans mixtes A du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Orange. Buvette et petite restauration sur place.

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Pre-excellence championship: Handball Club de Valréas (HBCV) Under-11 mixed A team host Orange. Refreshment bar and snacks on site.

