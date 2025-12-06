Match de handball Moins de 11 ans mixtes: Valréas/Châteaurenard Complexe du Vignarès Valréas

Match de handball Moins de 11 ans mixtes: Valréas/Châteaurenard

Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Début : 2025-12-06 15:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Championnat de Vaucluse Pré-excellence: les Moins de 11 ans mixtes du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Châteaurenard. Buvette et petite restauration sur place.

Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Championnat de Vaucluse Pré-excellence: Handball Club de Valréas (HBCV) Under-11 mixed team host Châteaurenard. Refreshment bar and snacks on site.

