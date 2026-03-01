Match de handball Moins de 11 ans mixtes: Valréas/Concernade Complèxe Sportif du Vignarès Valréas
Match de handball Moins de 11 ans mixtes: Valréas/Concernade Complèxe Sportif du Vignarès Valréas samedi 28 mars 2026.
Match de handball Moins de 11 ans mixtes: Valréas/Concernade
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:15:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Championnat de Vaucluse Pré-excellence: les Moins de 11 ans mixtes du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Concernade. Buvette et petite restauration sur place.
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Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
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English :
Championnat de Vaucluse Pré-excellence: the Valréas Handball Club (HBCV) Under-11 mixed team host Concernade. Refreshment bar and snacks on site.
L’événement Match de handball Moins de 11 ans mixtes: Valréas/Concernade Valréas a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes