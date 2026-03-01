Match de handball Moins de 11 ans mixtes: Valréas/Le Thor Complèxe Sportif du Vignarès Valréas

Match de handball Moins de 11 ans mixtes: Valréas/Le Thor

Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 11:45:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Championnat de Vaucluse Pré-excellence: les Moins de 11 ans mixtes du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Le Thor. Buvette et petite restauration sur place.

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Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

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English :

Championnat de Vaucluse Pré-excellence: the Valréas Handball Club (HBCV) Under-11 mixed team host Le Thor. Refreshment bar and snacks on site.

L’événement Match de handball Moins de 11 ans mixtes: Valréas/Le Thor Valréas a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes