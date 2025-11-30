Match de handball Moins de 13 ans filles: Valréas/Avignon Complexe du Vignarès Valréas

Match de handball Moins de 13 ans filles: Valréas/Avignon

Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 11:45:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Championnat de Vaucluse: les Moins de 13 ans filles du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Avignon. Buvette et petite restauration sur place.

.

Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Vaucluse Championship: the Valréas Handball Club (HBCV) Under-13 girls host Avignon. Refreshment bar and snacks on site.

German :

Meisterschaft der Vaucluse: Die U13-Mädchen des Handballclubs Valréas (HBCV) empfangen Avignon. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Campionato di Vaucluse: le ragazze Under 13 dell’Handball Club Valréas (HBCV) ospitano Avignone. Bar e snack in loco.

Espanol :

Campeonato de Vaucluse: las chicas sub-13 del Club de Balonmano Valréas (HBCV) reciben a Avignon. Bar y tentempiés in situ.

L’événement Match de handball Moins de 13 ans filles: Valréas/Avignon Valréas a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes