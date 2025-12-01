Match de handball Moins de 13 ans filles: Valréas/Châteaurenard Complexe du Vignarès Valréas

Match de handball Moins de 13 ans filles: Valréas/Châteaurenard

Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Championnat de Vaucluse Excellence: les Moins de 13 ans filles du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Châteaurenard. Buvette et petite restauration sur place.

Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

Championnat de Vaucluse Excellence: the Valréas Handball Club (HBCV) Under-13 girls host Châteaurenard. Refreshment bar and snacks on site.

