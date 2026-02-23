Match de handball Moins de 13 ans filles: Valréas/Monteux Complexe du Vignarès Valréas
Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse
Début : 2026-03-07 15:15:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Championnat de Vaucluse excellence: les Moins de 13 ans filles du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Monteux. Buvette et petite restauration sur place.
Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
English :
Championnat de Vaucluse excellence: the Valréas Handball Club (HBCV) Under-13 girls host Monteux. Refreshments and snacks on site.
