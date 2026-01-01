Match de handball Moins de 13 ans garçons: Valréas/Concernade Complèxe Sportif du Vignarès Valréas

Match de handball Moins de 13 ans garçons: Valréas/Concernade

Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Début : 2026-01-31 17:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Championnat Excellence: les Moins de 13 ans garçons du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Concernade. Buvette et petite restauration sur place.

Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

Championnat Excellence: the Valréas Handball Club (HBCV) Under-13 boys host Concernade. Refreshments and snacks on site.

L’événement Match de handball Moins de 13 ans garçons: Valréas/Concernade Valréas a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes