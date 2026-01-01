Match de handball Moins de 13 ans garçons: Valréas/Concernade Complèxe Sportif du Vignarès Valréas
Match de handball Moins de 13 ans garçons: Valréas/Concernade Complèxe Sportif du Vignarès Valréas samedi 31 janvier 2026.
Match de handball Moins de 13 ans garçons: Valréas/Concernade
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 17:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Championnat Excellence: les Moins de 13 ans garçons du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Concernade. Buvette et petite restauration sur place.
.
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Championnat Excellence: the Valréas Handball Club (HBCV) Under-13 boys host Concernade. Refreshments and snacks on site.
L’événement Match de handball Moins de 13 ans garçons: Valréas/Concernade Valréas a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes