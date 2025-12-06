Match de handball Moins de 13 ans garçons: Valréas/L’Isle-sur-la-Sorgue Complexe du Vignarès Valréas

Match de handball Moins de 13 ans garçons: Valréas/L’Isle-sur-la-Sorgue

Championnat de Vaucluse Excellence: les Moins de 13 ans garçons du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent L’Isle-sur-la-Sorgue. Buvette et petite restauration sur place.

Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Championnat de Vaucluse Excellence: the Under-13 boys of the Handball Club de Valréas (HBCV) host L’Isle-sur-la-Sorgue. Refreshment bar and snacks on site.

