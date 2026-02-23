Match de handball Moins de 15 ans filles: Valréas/Carros Complexe du Vignarès Valréas

Match de handball Moins de 15 ans filles: Valréas/Carros

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Début : 2026-03-07 13:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Championnat régional excellence: les Moins de 15 ans filles du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Carros. Buvette et petite restauration sur place.

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

Regional excellence championship: the Valréas Handball Club (HBCV) Under-15 girls host Carros. Refreshments and snacks on site.

