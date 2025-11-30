Match de handball Moins de 15 ans filles: Valréas/Châteauneuf-les-Martigues Complexe du Vignarès Valréas

Match de handball Moins de 15 ans filles: Valréas/Châteauneuf-les-Martigues

Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Début : 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Championnat excellence régional: les Moins de 15 ans filles du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Châteauneuf-les-Martigues. Buvette et petite restauration sur place.

Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Regional Excellence Championship: the Under 15 girls of the Handball Club de Valréas (HBCV) host Châteauneuf-les-Martigues. Refreshments and snacks on site.

Regionale Exzellenz-Meisterschaft: Die U15-Mädchen des Handballclubs Valréas (HBCV) empfangen Châteauneuf-les-Martigues. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Campionato regionale di Eccellenza: le ragazze Under 15 dell’Handball Club Valréas (HBCV) ospitano Châteauneuf-les-Martigues. Bar e snack in loco.

Campeonato Regional de Excelencia: las chicas sub-15 del Club de Balonmano Valréas (HBCV) reciben a Châteauneuf-les-Martigues. Bar y tentempiés in situ.

