Match de handball Moins de 15 ans filles: Valréas/Lançon-de-Provence Complexe du Vignarès Valréas

Match de handball Moins de 15 ans filles: Valréas/Lançon-de-Provence

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Début : 2025-11-09 11:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Championnat régional excellence: les Moins de 15 ans filles du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Lançon-de-Provence. Buvette et petite restauration sur place.

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

Regional excellence championship: the Valréas Handball Club (HBCV) Under-15 girls host Lançon-de-Provence. Refreshments and snacks on site.

Regionale Meisterschaft: Die U15-Mädchen des Handballclubs Valréas (HBCV) empfangen Lançon-de-Provence. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Campionato di eccellenza regionale: le ragazze Under 15 dell’Handball Club Valréas (HBCV) ospitano il Lançon-de-Provence. Bar e snack in loco.

Campeonato regional de excelencia: las chicas sub-15 del Club Balonmano Valréas (HBCV) reciben a Lançon-de-Provence. Bar y tentempiés in situ.

