Match de handball Moins de 15 ans garçons: Valréas/Briançon Complexe du Vignarès Valréas
Match de handball Moins de 15 ans garçons: Valréas/Briançon Complexe du Vignarès Valréas samedi 4 avril 2026.
Match de handball Moins de 15 ans garçons: Valréas/Briançon
Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Championnat interdépartemental: les Moins de 15 ans garçons du Handball Club Valréas (HBCV) reçoivent Briançon. Buvette et petite restauration sur place.
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Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
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English :
Interdepartmental championship: the Under-15 boys of Handball Club Valréas (HBCV) host Briançon. Refreshment bar and snacks on site.
L’événement Match de handball Moins de 15 ans garçons: Valréas/Briançon Valréas a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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