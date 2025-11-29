Match de handball Moins de 17 ans garçons: Valréas/Cavaillon Complexe du Vignarès Valréas

Match de handball Moins de 17 ans garçons: Valréas/Cavaillon

Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Début : 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Championnat interdépartemental: les Moins de 17 ans garçons du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Cavaillon. Buvette et petite restauration sur place.

Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Interdepartmental championship: the Valréas Handball Club (HBCV) Under-17 boys host Cavaillon. Refreshment bar and snacks on site.

German :

Interdepartementale Meisterschaft: Die U17-Jungen des Handballclubs Valréas (HBCV) empfangen Cavaillon. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Campionato interdipartimentale: i ragazzi Under 17 del Valréas Handball Club (HBCV) ospitano Cavaillon. Bar e snack in loco.

Espanol :

Campeonato interdepartamental: los chicos sub 17 del Club de Balonmano Valréas (HBCV) reciben a Cavaillon. Bar y tentempiés in situ.

