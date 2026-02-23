Match de handball Moins de 17 ans garçons: Valréas/Châteaurenard Complexe du Vignarès Valréas

Match de handball Moins de 17 ans garçons: Valréas/Châteaurenard

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 13:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Championnat interdépartemental: les Moins de 17 ans garçons du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Châteaurenard. Buvette et petite restauration sur place.

.

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Interdepartmental championship: the Valréas Handball Club (HBCV) Under-17 boys host Châteaurenard. Refreshment bar and snacks on site.

L’événement Match de handball Moins de 17 ans garçons: Valréas/Châteaurenard Valréas a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes