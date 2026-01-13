Match de handball Moins de 17 ans garçons: Valréas/Orange Complèxe Sportif du Vignarès Valréas
Match de handball Moins de 17 ans garçons: Valréas/Orange Complèxe Sportif du Vignarès Valréas dimanche 1 février 2026.
Match de handball Moins de 17 ans garçons: Valréas/Orange
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse
Début : 2026-02-01 14:30:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Championnat Interdépartemental: les Moins de 17 ans garçons du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Orange. Buvette et petite restauration sur place.
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
English :
Interdepartmental championship: the Valréas Handball Club (HBCV) Under-17 boys host Orange. Refreshment bar and snacks on site.
