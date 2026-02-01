Match de handball séniors filles: Valréas/Apt Complèxe Sportif du Vignarès Valréas
Match de handball séniors filles: Valréas/Apt Complèxe Sportif du Vignarès Valréas dimanche 8 février 2026.
Match de handball séniors filles: Valréas/Apt
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse
Début : 2026-02-08 11:30:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Championnat Pré-national: les Séniors filles du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Apt. Buvette et petite restauration sur place.
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
English :
Pre-national championship: the senior girls of the Handball Club de Valréas (HBCV) host Apt. Refreshments and snacks on site.
L'événement Match de handball séniors filles: Valréas/Apt Valréas a été mis à jour le 2026-01-29