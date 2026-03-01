Match de handball séniors filles: Valréas/ASPTT Marseille Complèxe Sportif du Vignarès Valréas

Match de handball séniors filles: Valréas/ASPTT Marseille

Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Championnat Pré-nationale: les Séniors filles du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent l’ASPTT Marseille. Buvette et petite restauration sur place.

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Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

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English :

Pre-national championship: the senior girls of Handball Club de Valréas (HBCV) host ASPTT Marseille. Refreshments and snacks on site.

L’événement Match de handball séniors filles: Valréas/ASPTT Marseille Valréas a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes