Match de handball séniors filles: Valréas/Bollène Complexe du Vignarès Valréas

Match de handball séniors filles: Valréas/Bollène

Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 16:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Championnat prénational: les Séniors filles du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Bollène. Buvette et petite restauration sur place.

.

Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Pre-national championship: the senior girls of the Handball Club de Valréas (HBCV) host Bollène. Refreshments and snacks on site.

German :

Prenational Championship: Die Seniorinnen des Handball Club de Valréas (HBCV) empfangen Bollène. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Campionato pre-nazionale: le ragazze senior del Valréas Handball Club (HBCV) ospitano Bollène. Bar e snack sul posto.

Espanol :

Campeonato prenacional: las chicas senior del Club de Balonmano Valréas (HBCV) reciben a Bollène. Bar y tentempiés in situ.

L’événement Match de handball séniors filles: Valréas/Bollène Valréas a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes