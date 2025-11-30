Match de handball séniors filles: Valréas/Bollène Complexe du Vignarès Valréas
Match de handball séniors filles: Valréas/Bollène Complexe du Vignarès Valréas dimanche 30 novembre 2025.
Match de handball séniors filles: Valréas/Bollène
Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 16:30:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Championnat prénational: les Séniors filles du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Bollène. Buvette et petite restauration sur place.
.
Complexe du Vignarès 36, chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
English :
Pre-national championship: the senior girls of the Handball Club de Valréas (HBCV) host Bollène. Refreshments and snacks on site.
German :
Prenational Championship: Die Seniorinnen des Handball Club de Valréas (HBCV) empfangen Bollène. Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
Campionato pre-nazionale: le ragazze senior del Valréas Handball Club (HBCV) ospitano Bollène. Bar e snack sul posto.
Espanol :
Campeonato prenacional: las chicas senior del Club de Balonmano Valréas (HBCV) reciben a Bollène. Bar y tentempiés in situ.
L’événement Match de handball séniors filles: Valréas/Bollène Valréas a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes