Match de handball séniors filles: Valréas/Fos-sur-Mer Complexe du Vignarès Valréas samedi 8 novembre 2025.
Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Championnat prénational: les séniors filles du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Fos-sur-Mer. Buvette et petite restauration sur place.
Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
English :
Pre-national championship: senior girls from Handball Club de Valréas (HBCV) host Fos-sur-Mer. Refreshments and snacks on site.
German :
Pränationale Meisterschaft: Die Seniorinnen des Handball Clubs Valréas (HBCV) empfangen Fos-sur-Mer. Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
Campionato pre-nazionale: le ragazze senior dell’Handball Club de Valréas (HBCV) ospitano Fos-sur-Mer. Bar e snack in loco.
Espanol :
Campeonato prenacional: las chicas senior del Club de Balonmano de Valréas (HBCV) reciben a Fos-sur-Mer. Bar y tentempiés in situ.
