Match de handball séniors filles: Valréas/Fos-sur-Mer Complexe du Vignarès Valréas

Match de handball séniors filles: Valréas/Fos-sur-Mer

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Début : 2025-11-08 20:00:00

2025-11-08

Championnat prénational: les séniors filles du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Fos-sur-Mer. Buvette et petite restauration sur place.

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Pre-national championship: senior girls from Handball Club de Valréas (HBCV) host Fos-sur-Mer. Refreshments and snacks on site.

German :

Pränationale Meisterschaft: Die Seniorinnen des Handball Clubs Valréas (HBCV) empfangen Fos-sur-Mer. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Campionato pre-nazionale: le ragazze senior dell’Handball Club de Valréas (HBCV) ospitano Fos-sur-Mer. Bar e snack in loco.

Espanol :

Campeonato prenacional: las chicas senior del Club de Balonmano de Valréas (HBCV) reciben a Fos-sur-Mer. Bar y tentempiés in situ.

