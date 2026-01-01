Match de handball séniors filles: Valréas/Port-de-Bouc Complexe du Vignarès Valréas

Match de handball séniors filles: Valréas/Port-de-Bouc

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Championnat Pré-nationale: les Séniors filles du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Port-de-Bouc. Buvette et restauration sur place.

.

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pre-national championship: the senior girls of the Handball Club de Valréas (HBCV) host Port-de-Bouc. Refreshments and catering on site.

L’événement Match de handball séniors filles: Valréas/Port-de-Bouc Valréas a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes