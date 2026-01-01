Match de handball séniors filles: Valréas/Port-de-Bouc Complexe du Vignarès Valréas
Match de handball séniors filles: Valréas/Port-de-Bouc
Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse
Début : 2026-01-24 19:30:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Championnat Pré-nationale: les Séniors filles du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Port-de-Bouc. Buvette et restauration sur place.
Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
English :
Pre-national championship: the senior girls of the Handball Club de Valréas (HBCV) host Port-de-Bouc. Refreshments and catering on site.
