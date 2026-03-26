Match de handball séniors garçons: Valréas/Carpentras Complexe du Vignarès Valréas

Match de handball séniors garçons: Valréas/Carpentras

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Championnat de Vaucluse: les Séniors garçons du Handball Club Valréas (HBCV) reçoivent Carpentras. Buvette et petite restauration sur place.

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Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

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English :

Vaucluse Championship: the senior boys of Handball Club Valréas (HBCV) host Carpentras. Refreshment bar and snacks on site.

L’événement Match de handball séniors garçons: Valréas/Carpentras Valréas a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes