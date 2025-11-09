Match de handball séniors garçons: Valréas/Concernade Complexe du Vignarès Valréas

Match de handball séniors garçons: Valréas/Concernade Complexe du Vignarès Valréas dimanche 9 novembre 2025.

Match de handball séniors garçons: Valréas/Concernade

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse

Date :

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Championnat de Vaucluse Division 1: les séniors garçons du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Concernade. Buvette et petite restauration sur place.

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

Vaucluse Division 1 Championship: the senior boys of the Handball Club de Valréas (HBCV) host Concernade. Refreshments and snacks on site.

German :

Meisterschaft der Vaucluse Division 1: Die Jungsenioren des Handball Clubs von Valréas (HBCV) empfangen Concernade. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Campionato di Division 1 Vaucluse: i ragazzi senior del Valréas Handball Club (HBCV) ospitano Concernade. Bar e snack sul posto.

Espanol :

Campeonato de Vaucluse División 1: los chicos senior del Club de Balonmano Valréas (HBCV) reciben a Concernade. Bar y tentempiés in situ.

L’événement Match de handball séniors garçons: Valréas/Concernade Valréas a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes