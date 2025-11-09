Match de handball séniors garçons: Valréas/Concernade Complexe du Vignarès Valréas
Match de handball séniors garçons: Valréas/Concernade Complexe du Vignarès Valréas dimanche 9 novembre 2025.
Match de handball séniors garçons: Valréas/Concernade
Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Championnat de Vaucluse Division 1: les séniors garçons du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Concernade. Buvette et petite restauration sur place.
Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
English :
Vaucluse Division 1 Championship: the senior boys of the Handball Club de Valréas (HBCV) host Concernade. Refreshments and snacks on site.
German :
Meisterschaft der Vaucluse Division 1: Die Jungsenioren des Handball Clubs von Valréas (HBCV) empfangen Concernade. Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
Campionato di Division 1 Vaucluse: i ragazzi senior del Valréas Handball Club (HBCV) ospitano Concernade. Bar e snack sul posto.
Espanol :
Campeonato de Vaucluse División 1: los chicos senior del Club de Balonmano Valréas (HBCV) reciben a Concernade. Bar y tentempiés in situ.
