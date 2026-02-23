Match de handball séniors garçons: Valréas/Plan d’Orgon Complexe du Vignarès Valréas
Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas Vaucluse
Début : 2026-03-08 17:00:00
2026-03-08
Championnat de Vaucluse (1ère division): les Séniors garçons du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Plan d’Orgon. Buvette et petite restauration sur place.
Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
English :
Vaucluse championship (1st division): the senior boys of the Handball Club de Valréas (HBCV) host Plan d’Orgon. Refreshment bar and snacks on site.
